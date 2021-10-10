كُتل من الحمم تتدفق من بركان لا بالما الإسبانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

انهمرت كتل من الحمم المنصهرة بحجم مبانٍ من 3 أدوار على سفح تل بجزيرة لا بالما الإسبانية، عندما ضربت سلسلة من الهزات الأرضية مناطق في الجزيرة، الأحد، وذلك بعد 3 أسابيع من ثوران بركانها.



وقال المعهد الجيولوجي الوطني في إسبانيا إنه تم رصد 21 هزة أرضية في 3 قرى، الأحد، سجل أقواها 3.8 درجة.

وذكرت وزيرة الدفاع، مارجريتا روبليس خلال زيارة للمنطقة أن أفراد البحرية سيساعدون في تنظيف الرماد البركاني الذي يغطي أجزاء كبيرة من الجزيرة اعتباراً من الإثنين.

وذكر المعهد الإسباني للجيولوجيا والمناجم أن كتل الحمم المنصهرة المتدفقة من بركان كومبري بييخا كانت في حجم مبنى من ثلاثة أدوار.

وقال معهد علم البراكين في جزر الكناري على "تويتر" إن الحمم التي بلغت حرارتها 1240 درجة مئوية دمرت المباني القليلة المتبقية في قرية تودوكه.

وأضاف أنه منذ ثوران البركان في 19 سبتمبر/أيلول بلغ عدد المباني التي لحق بها الدمار 1186 مبنى,

وقال مسؤول إن الحمم غطت 1218 فداناً من الأرض.

وتم إجلاء 6000 شخص من بيوتهم في لا بالما التي يبلغ عدد سكانها 83 ألفاً نسمة.