بمزايا غير مسبوقة.. بي إم دبليو الألمانية ومازدا اليابانية يكشفان عن سيارات جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بمزايا غير مسبوقة كشفت كلا من بي إم دبليو الألمانية ومازدا اليابانية عن سيارات جديدة تشترك في كونها اقتصادية في استهلاك البنزين.



وكشفت شركة بي إم دبليو النقاب عن سيارتها الفان Active Tourer الجديدة من الفئة الثانية، التي تتميز من خلال المقدمة الجديدة، مع زيادة طول السيارة إلى 4.39 متر.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الفان الجديدة تتمتع بالمزيد من المرونة؛ حيث لا يمكن ضبط ميل مسند الظهر في الخلف فحسب، بل يمكن أيضا تحريك المقعد بمقدار 13 سم، كما يسع حيز الأمتعة ما يصل إلى 1455 لترا.

وتعتمد السيارة على قمرة قيادة بشاشة منحنية، مع عدد قليل من المفاتيح والعديد من مواضع التخزين والأنظمة المساعدة والخاصة بالراحة.

وتتوفر للسيارة مجموعة من محركات البنزين والديزل، ونسخ الدفع الهجين؛ حيث يغطي برنامج دفع السيارة نطاق قوة يمتد من 100 كيلووات/136 حصان إلى 240 كيلووات/326 حصان.

ويصل مدى السير بنسخ الدفع الهجين إلى 80 كلم، كما تستهلك السيارة في أحسن الظروف 1.1 لتر/100 كلم.

كما يبلغ معدل استهلاك أكثر نسخ البنزين والديزل اقتصادية 5.9 لتر بنزين 4.8 لتر ديزل/100 كلم. وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 242 كلم/س.

وأعلنت بي إم دبليو عن طرح Active Tourer الجديدة بحلول نهاية شباط/فبراير القادم بسعر يبدأ من 34 ألف و750 يورو.

فيما كشفت شركة مازدا النقاب عن سيارتها Mazda 2 الجديدة، والتي شهدت العديد من التحسينات على نظام الدفع لتوفير استهلاك الوقود.

وأوضحت الشركة اليابانية أن السيارة الجديدة تعتمد على سواعد محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 75 أو 90 أو 115 حصان. وتعتمد بعض نسخ السيارة على تقنية الدفع الهجين المعتدل المستند على مولد بدء تشغيل بتقنية 22.5 فولت.

مازدا Mazda 2 الجديدة شهدت العديد من التحسينات على نظام الدفع لتوفير استهلاك الوقود

وبفضل التعديلات، التي تم إجراؤها على محرك السيارة ونظام الدفع، تم خفض استهلاك السيارة من الوقود إلى 4.7 بدلا من 5.3 لتر/100 كلم.

كما كشفت مازدا عن النسخة Homura الخاصة والمستندة على خط التجهيزات Center. وتعتمد هذه النسخة على عجلات من معدن خفيف مطلية باللون الأسود، وهو نفس اللون، الذي يظهر على أغطية المرايا الخارجية، مع ظهور خاص للون الأحمر على فتحات التهوية وخيوط الحياكة المتباينة مع اللون الأسود لفرش المقصورة.