شرطة دبي تضبط 500 كيلوغرام من الكوكايين بقيمة 136 مليون دولار

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب بيان المكتب الإعلامي لحكومة دبي، فإن عملية الضبط أطلق عليها اسم "العقرب"، وتعتبر أكبر قضية مخدرات على مستوى المنطقة.

وأضاف البيان أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حصلت على معلومات تفيد بأن تشكيلا عصابيا دوليا قام بإدخال كمية كبيرة من مخدر الكوكايين عن طريق أحد أفراد العصابة من الجنسية الشرق أوسطية المتواجد في الدولة، عبر أحد المنافذ البحرية ومخبأة بحاوية، بهدف الاتجار والترويج.

وأوضح البيان أنه فور تلقي المعلومة، تم تشكيل فريق عمل متخصص، وشرعوا في مراقبة المتهم إلى حين إرسال شحنة المخدرات له، ليقوم لاحقاً بنقلها إلى إحدى إمارات الدولة وتخزينها في مستودع.

وذكر البيان أن عملية مراقبة المتهم أظهرت استئجاره لسيارة دفع رباعي، وشراء أدوات تقطيع ليستخدمها في عملية إفراغ شحنة المخدرات بغرض الاتجار.

وأشار البيان إلى أنه تم تحديد ساعة الصفر، حيث داهمت الشرطة مكان المتهم وضبطته وبحوزته المخدرات.

ووفقا للبيان، أقر المتهم بحيازته للمخدرات، وتبين أن له سوابق في بلده، وتمت إحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.