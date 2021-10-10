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اجتماع رباعي بين مسؤولين أوروبيين وأمريكيين لدفع عملية السلام في اليمن

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دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لبعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن اللقاء شمل ماريون لاليزي، القائمة بأعمال سفير الاتحاد الأوروبي إلى اليمن، والسفير الألماني في البلاد هيوبرت ياغر، والسفير الهولندي بيتر ديريك هوف، إضافة إلى المبعوث الأمريكي تيم ليندركينغ.

وتابعت: "جرى خلال اللقاء مناقشة سبل دعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في البلاد، إضافة إلى الإجراءات الملموسة لتحسين الوضع في اليمن".

وتتركز جهود ليندركينغ على عمليات الإغاثة الفورية للشعب اليمني، إضافة إلى سبل دفع عملية السلام بقيادة الأمم المتحدة.

ويشهد اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم بسبب الحرب الدائرة بين الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا وبين "أنصار الله" التي تسيطر على العاصمة صنعاء.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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