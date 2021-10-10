وزير الإعلام اليمني: مقتل 6 وإصابة 7 في هجوم استهدف موكب محافظ عدن ووزير الزراعة

دبي - محمود عبدالرازق - وتابع الإرياني أن انفجار عدن يؤكد أنه من الضروري العمل على تنفيذ الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض.

وأشار حسب قناة العربية إلى أن هذا الانفجار يتزامن مع تصعيد لجماعة أنصار الله في شبوة ومأرب.

وأكد أن انفجار اليوم يفشل جهود الحكومة ويخلط الأوراق ببعضها.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

وقد اجتمعت أطراف النزاع في اليمن في ديسمبر/كانون الأول 2018، لأول مرة منذ عدة سنوات، على طاولة المفاوضات، التي نظمت تحت رعاية الأمم المتحدة في ستوكهولم. وتمكنوا من التوصل إلى عدد من الاتفاقيات المهمة، لا سيما بشأن تبادل الأسرى، ووقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الاستراتيجية ووضعها تحت سيطرة الأمم المتحدة.

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