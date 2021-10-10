نقطة طبية روسية للحالات الإنسانية الوافدة من مناطق سيطرة الجيش الأمريكي شرقي سوريا... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وقام ممثل قائد القوات الروسية في منطقة شرق الفرات، الجنرال إيغور، بافتتاح النقطة الطبية المخصصة لاستقبال ومعالجة الحالات الإنسانية القادمة وتقديم الخدمات الطبية للأهالي في المنطقة.

© Sputnik . Farouk Almodhe نقطة طبية روسية للحالات الإنسانية الوافدة من مناطق سيطرة الجيش الامريكي شرقي سوريا

وعمل الجانب الروسي على تأمين كادر طبي مختص لتقديم المساعدة الصحية، كما يتم تقديم الدواء والعلاج بشكل مجاني للأهالي والمرضى.

© Sputnik . Farouk Almodhe نقطة طبية روسية للحالات الإنسانية الوافدة من مناطق سيطرة الجيش الامريكي شرقي سوريا

وقال مختار حي الصالحية، عبد غازي عبد الرحمن، لـ "سبوتنيك"، إن افتتاح النقطة الطبية جاء ليخفف على المواطنين صعوبة الانتقال عبر ضفتي نهر الفرات، وتقليص المخاطر التي تواجههم أثناء الرحلة.

© Sputnik . Russian Ministry of Foreign Affairs

وأشار عبد الرحمن إلى أن هناك حالات تستدعي تقديم علاج سريع ومتابعة للعلاج لسكان الضفة الشرقية للنهر، وهذا الأمر أصبح متوفراً ضمن هذه النقطة الطبية.

من جهتهم، عبر الأهالي لـ "سبوتنيك" عن امتنانهم للجانب الروسي الذي يقدم كل الاهتمام والرعاية الصحية والإنسانية لسكان المنطقة، الأمر الذي سيكون عونا لهم لاتخاذ قرار العودة إلى قراهم وأراضيهم الزراعية، مع توافر البنى الخدمية الأساسية، والصحية منها على وجه الخصوص.

يذكر أن الجانب الروسي وزع نحو 400 سلة غذائية كاملة لأهالي المنطقة بالتوازي مع افتتاح النقطة الطبية.