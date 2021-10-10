متحدث “الصحة”: أستمرار تقييم الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا

الكويت - هبة التوبجي - أكد د. محمد العبدالعالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن ما تحقق منذ بدء جائحة كورونا وحتى اليوم أمور مبشرة ساهمت في تميز المملكة على كافة المستويات، مشيراً إلى أن تقييم الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا مستمر.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الدوري لمستجدات فيروس كورونا في المملكة أن المناعة المكتسبة بعد الإصابة بالفيروس ليست بمستوى المناعة المتحققة باللقاحات، منوهاً إلى أنه تجاوز عدد الجرعات المعطاة في المملكة أكثر من 43 مليون جرعة.

وكشف أن عدد من استكملوا التحصين “بجرعتين” يقترب من 20 مليون شخص مشدداً على المتعافين من كورونا تلقي الجرعتين من اللقاحات واستكمال التحصين.

من جهته صرح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل بأنه ابتداء من اليوم (الأحد) يشترط تلقي الجرعتين من لقاحات كورونا لاستخدام وسائل النقل، وعلى كافة المنشآت المرخصة لمزاولة أنشطة النقل الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية.

ونوه إلى أنه يجب أن لا تزيد نسبة الركاب في الحافلات والعبارات والدرجة السياحية في القطارات عن 50، مؤكداً على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بشكل مستمر في الحافلات والقطارات ومركبات تطبيقات النقل.

المصدر: صحيفة الرياض.