شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة ترد على موعد عودة الحياة لطبيعتها في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

رد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، على سؤال الصحفيين حول موعد عودة الحياة إلى طبيعتها في المملكة، مشيرًا إلى أن الأمر المؤكد بأن هناك دائما تقييم والجهات المعنية واللجان المختصة دائمًا تُقيم وترصد وتقوم باتخاذ أفضل الإجراءات ووضع المستويات الاحترازية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لوزارة الصحة،: “لدينا ثقة تامة بأنه كما تم النجاح في المراحل السابقة سيكون فيه نجاح في المراحل القادمة وأي تغيير في الإجراءات الاحترازية هي أمور دائمًا على ثقة فيها ولكن الأمر الأهم ماذا علينا نحن كأفراد؟”.

وتابع: “فأي إجراءات واجبنا أن نكون ملتزمين في التقيد بالمستوى المطلوب ومن لم يستكملوا جرعتهم الثانية عليهم استكمالهم لنصل إلى مؤشرات أكثر استقرارا”.

كما كشف المتحدث باسم الصحة، عن معلومة خاطئة متداولة بشأن المناعة المكتسبة عقب التعافي من فيروس كورونا.

وقال: إن كثير ممن تعافوا من الإصابة بفيروس كورونا ينتظرون مدة طويلة لأخذ الجرعة الثانية من اللقاح، ظناً منهم أن لديهم مناعة مكتسبة بعد الإصابة، موضحاً إن هذا مفهوم خاطئ تماماً.

وأكد أن هذا المفهوم لا يتناسب مع تطورات الجائحة وما حدث بها من تحورات للفيروس، وخاصة متحور “دلتا”، مشدداً على أن المناعة المكتسبة من التعافي أقل من المناعة المكتسبة من أخذ اللقاح.