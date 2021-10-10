شكرا لقرائتكم خبر عن سفير بريطانيا بالرياض يدين اعتداءات الحوثي على مطاري أبها وجازان: ملتزمون بشراكتنا الأمنية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أدان السفير البريطاني في المملكة، نيل كرومبتون، الاعتداءات التي قامت بها مليشيات الحوثي الإيرانية على مطاري أبها وجازان.

وقال السفير البريطاني، عبر حسابه على تويتر: “‏أدين بشدة الاعتداءات التي وقعت على مطاري أبها وجازان والتي أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين”.

وتابع: “نقف إلى جانب المملكة العربية السعودية وملتزمون بشراكتنا الامنية معها، وندعو المسؤولين عن هذه الاعتداءات إلى إنهاء هذا العنف”.

واختتم بقوله: “أتمنى الشفاء العاجل للمصابين” .

وكان قد أصيب 10 أشخاص في استهداف حوثي إجرامي متعمد للمدنيين في مطار الملك عبدالله بجازان، يوم الأربعاء الماضي.