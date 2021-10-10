"سبوتنيك" تنشر نسبة وعدد المنتخبين في مركز إقليم كردستان العراق

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلن يوسف، حسب تقرير منتصف اليوم للاقتراع العام، بلغ عدد المصوتين في أربيل (216.035) ناخب.

ولفت المسؤول إلى أن عدد الناخبين الكلي في أربيل، مركز إقليم كردستان يبلغ (1.159.750) ناخب.

وفي تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، أفاد يوسف، الخميس الماضي، بأن عدد مراكز الاقتراع العام في إقليم كردستان، تبلع 570 مركزا، مع 2889 محطة انتخابية، مضيفا أن عدد الناخبين يبلغ مليون و275.4 ألف في عموم محافظات إقليم كردستان.

ويخوض الانتخابات التي انطلقت للتصويت العام اليوم الأحد، ما يزيد على 3 آلاف مرشح موزعين على 83 دائرة انتخابية، ويتنافسون للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان العراقي.

ومن الجدير بالذكر بلوغ عدد المرشحين للانتخابات التشريعية التي بدأت، اليوم الجمعة، المحدد للقوات الأمنية والعسكرية للتصويت الخاص، 52 مرشحاً من نحو 13 حزباً داخل إقليم كردستان.