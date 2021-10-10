شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تزايد حالات الوفاة.. قرار عاجل من «سناب شات» لوقف بيع «الموت» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

بعد تزايد حالات الوفاة بشكل ملحوظ، بسبب ما يتم تداوله عبر تطبيق «سناب شات » من بيع مواد مخدرة، قرر التطبيق الشهير اتخاذ خطوات عاجلة لمنع عمليات البيع غير القانونية للمخدرات.

ويأتي هذا القرار في ظل زيادة حالات الوفاة نتيجة تناول جرعات زائدة من الأدوية التي تحتوي على مادة الفينتانيل في الولايات المتحدة.

يذكر أن مادة الفينتانيل هي مادة مشتقة من الأفيون بقوة تخدير تعادل من 50 إلى 100 مرة من المورفين ويمكن أن تؤدي إلى الوفاة حتى في حال تناول كمية صغيرة.

وقالت شركة سناب شات: “سمعنا قصصا كارثية من العائلات التي تضررت من هذه الأزمة بما في ذلك حالات تم فيها شراء أقراص تحتوي على فينتانيل من تجار مخدرات عبر موقع سناب شات”.

كما أطلقت سناب شات خاصية جديدة باسم “هيدز آب” إلى التطبيق، وهي بوابة تثقيفية ستوزع المحتوى من مؤسسات خبراء الصحة النفسية مثل سونج فور شارلي وشاتربروف وسبستنيس أبيوز وإدارة خدمات الصحة النفسية الأمريكية ومصادر من مراكز الوقاية من الأمراض الأمريكية.

ويظهر هذا المحتوى عندما يقوم مستخدمون بالبحث عن كلمات مرتبطة بالمخدرات بهدف توعية الناس بالصحة النفسية.