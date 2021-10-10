شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العدل تنشر فيديو توضيحي لخطوات تقديم الدعوى التجارية عبر بوابة «ناجز» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت وزارة العدل عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، فيديو توضيحي تشرح فيه خطوات تقديم الدعوى التجارية عبر بوابة “ناجز”.

وفي الفيديو أوضحت “العدل”، الخطوات والتي جاءت كالتالي:

اختيار صحيفة الدعوى، اختيار طلب جديد، إضافة بيانات تصنيف الدعوى، تعبئة بيانات المدعي والمدعي عليه، تعبئة نموذج الدعوى بالبيانات المطلوبة.

ثم سيظهر نص الدعوى بشكل تلقائي بعد إكمال النموذج بالبيانات المطلوبة، ثم يضغط مرسل الدعوى على “حفظ وإرسال”.

وأفادت الوزارة بأنه بعد مراجعة وتدقيق الطلب من قبل المحكمة، تصل رسالة للمستفيد بموعد الجلسة الأولى بعد إحالة الخطاب للدائرة المختصة.