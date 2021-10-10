شكرا لقرائتكم خبر عن باقي على انتهاء الإقامة شهر.. هل يجوز تمديد الزيارة العائلية؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

رد الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات، على سؤال أحد الأشخاص عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، حول جواز تمديد الزيارة العائلية في حال باقي على انتهاء الإقامة شهرًا.

وسريعًا تفاعلت “الجوزات” مع السؤال وقالت في ردها :” أهلًا بك، في حال سريان صلاحية هوية مقيم لا مانع من اتمام الإجراء. نسعد بتواصلك”.