شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: 8 ساعات من الأمطار على هذه المناطق اليوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أفاد حساب إماراة منطقة مكة المكرمة، بسقوط الأمطار على عدة مناطق لمدة 8 ساعات اليوم الأحد.

ونقل حساب الإمارة عن “الأرصاد”، بوجود سحب رعدية ممطرة بداية من الساعة 12 مساءً وحتى الساعة الـ 8 مساءً، وتشمل : الطائف، السيل الكبير ، الهدا، الشفا، أضم، العرضيات، ميسان، الجموم هدى الشام، الكامل، قيا.

وكان المركز الوطني للأرصاد، نبّه بتعرض 6 مناطق بالمملكة، إلى سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية خلال الساعات المقبلة.

وتشهد منطقة جازان «الدرب، وبيش»، سحبا رعدية ممطرة بدءا من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة الثامنة مساء.

أما منطقة عسير «البرك»، فتشهد حالة جوية مماثلة تبدأ الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة الثامنة مساء، وهي ذات الحالة التي تشهدها منطقة الباحة «الحجرة، المخواة، فرعة غامد الزناد، قلوة»، في التوقيت نفسه.

كما تتعرض منطقة المدينة المنورة «المسيجيد، وادي الفرع ، الفقرة» إلى سحب رعدية ممطرة، ورياح تؤدي إلى تدن بمدى الرؤية الأفقية.

وتشهد منطقة مكة المكرمة «الخرمة، المويه، رنية»، رياحًا مثيرة للأتربة بدءا من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة السابعة مساء، وهي ذات الحالة التي تشهدها منطقة نجران «خباش، شرورة، نجران» في ذات التوقيت.