أعراض تنذر بارتجاج المخ لدى الأطفال..تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين، من أعراض تنذر بارتجاج المخ لدى الأطفال.



وقالت في تقرير، الأحد، إن الأطفال أكثر عرضة للإصابة بارتجاج المخ بسبب كثرة التعرض للسقوط والارتطام.

وأوضحت أن أعراض ارتجاج المخ تظهر في غضون 48 ساعة من السقوط أو الارتطام، وهي تتمثل في الصداع الشديد والدوار وآلام مؤخرة العنق والغثيان والقيء والحساسية للضوء واختلاف حجم بؤبؤ العين والتشوش الذهني وفقدان الوعي والتغيرات الطارئة على السلوك والشخصية.

وشددت على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض، مؤكدة أهمية أن يلتزم الطفل بالراحة التامة، أي التوقف عن ممارسة الرياضة وعدم الذهاب إلى المدرسة وعدم مشاهدة التلفاز أو استخدام الأجهزة الجوالة إلى أن يتماثل للشفاء، إضافة إلى الابتعاد عن الضوء الساطع.

وحذرت من أن عدم الالتزام بذلك قد يؤدي إلى استمرار المعاناة من بعض الأعراض مثل الصداع والإرهاق واضطرابات التفكير. لذا ينبغي التحدث مع الطبيب بشأن موعد وكيفية عودة الطفل للدراسة وممارسة الرياضة بعد إصابته بارتجاج في المخ.