شكرا لقرائتكم خبر عن حضور واضح ومبكر لكبار السن بالعراق في الانتخابات التشريعية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت الوكالة الوطنية العراقية، أن مراكز الانتخابات التشريعية شهدت في بعض محافظاتها مشاركة أعداد من المسنين اليوم في الاقتراع العام.

وحضرت امرأة مسنة تبلغ من العمر 92عاما في الكوت العراقية للمشاركة والادلاء بصوتها رغم وضعها الصحي وحضرت على مقعد متحرك الى المركز .

وكانت فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، اليوم الأحد، للتصويت العام في الانتخابات التشريعية أمام أكثر من 14 مليون ناخب عراقى، فى تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.

ويتنافس في الانتخابات 3249 مرشحاً و21 تحالفاً، و109 أحزاب، منهم 951 امرأة ،أما الأفراد 789 مرشحاً.

بدوره أكد اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أنهم جاهزون للتعامل مع التحديات الأمنية لضمان سير الانتخابات، متابعا: "نلاحظ إقبالا ملحوظا من الناخبين العراقيين على مراكز الاقتراع".

فى غضون ذلك، أدلى الرئيس العراقى برهم صالح، صباح الأحد، بصوته، وقال عقب الإدلاء بصوته ، إن "انتخابات تشرين المبكرة، يوم تاريخي ومطلب شعبي للانطلاق نحو حياة كريمة".

وأعرب صالح عن أمله "لكل مواطن بأن يسهم في الانتخابات لمستقبل بلده"، لافتاً الى أن "اليوم هو يوم المواطن وللعراق من نجاح الى اخر".وأكد "وعدنا بالانتخابات المبكرة ووفينا بذلك"، مشيراً الى أن "العراق يستحق الأفضل".

كما أدلى رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، بصوته، وقال الكاظمي بعد إدلائه بصوته إنه " فضل أن يكون أول ناخب للإدلاء بصوته، وأنه وفى بالوعد للشعب"، داعياً "العراقيين للمشاركة الواسعة في الانتخابات، وأن أصواتهم ثمينة، ويجب ألّا يفوتوا الفرصة".

وأشار الى أن "هذه الانتخابات هي الأولى التي تجرى من دون حظر للتجوال، وعدم مشاركة رئيس الوزراء كمرشح فيها وأن الحكومة وفرت جميع ظروف النجاح لمفوضية الانتخابات"، مبيناً أنه "يجب مساهمة الجميع في تغيير الواقع العراقي".