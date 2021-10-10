شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية العراقى: لا خروقات أمنية خلال العملية الانتخابية حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، اليوم الأحد، عدم تسجيل أي خرق أمني حتى الآن خلال العملية الانتخابية.

وقال الغانمي وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، إن "الخطة الأمنية للانتخابات يجب أن تضمن حرية التعبير والرأي"، مضيفا أن "خطة تأمين الانتخابات لم تتضمن حظرا للتجوال أو قطع للطرق".

وكانت قد فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، للتصويت العام في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.

ويتنافس في الانتخابات 3249 مرشحاً و21 تحالفاً، و109 أحزاب.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جاهزيتها لافتتاح مراكز الاقتراع أمام الناخبين.

من جانبه، أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجي في تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) العراقية أن القوات الأمنية بذلت جهودا كبيرة لتحقيق الأمن خلال الانتخابات، وأعطت جملة من التوضيحات والأوامر لإنجاح خطة الأنتخابات الأمنية.

من ناحيته ، قال مستشار رئيس الوزراء العراقي، حسين الهنداوي إن إقبال الناخبين كبير للغاية .. مؤكدا أن هناك زخما كبيرا من الناخبين في التوافد على مراكز الاقتراع بالعاصمة بغداد.