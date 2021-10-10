شكرا لقرائتكم خبر عن إيداع معاش شهر ربيع الأول لمستفيدي الضمان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبلغ معاشات شهر ربيع الأول لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي في حساباتهم البنكية بشكل مباشر؛ لتحسين ظروفهم المعيشية.

واشتمل الإيداع على المعاش الأساسي، والمساعدات النقدية للغذاء, وتسديد فواتير الكهرباء.

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