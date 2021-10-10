شكرا لقرائتكم خبر عن سجن وجلد وغرامة.. نهاية مأساوية لشاب انجرف في تيار المخدرات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فرق التحرير:

كشف مواطن تفاصيل قصة تعاطيه للمخدرات، وارتكابه أخطاء كارثية وانتهاء الحال به في السجن.

وقال إنه حتى مرحلة الثانوية، كان مهتما بلعب كرة القدم، وكان هناك دعم من أسرته لموهبته، ثم بدأ أصدقاءه المحيطين في التأثير على تصرفاته، قائلا: “صرت أطلع بدون رقابة” في إشارة لغياب الرقابة في تلك المرحلة وتأثيرها السلبي.

وتابع: “بدايتي في المخدرات كانت عندما جاء أحد زملائي في المدرسة وعرض علينا مادة كان يأتي بها من أخيه الذي كان يتعاطاها، وأقنعنا بتجربتها، وفي المرة الأولى جربنا في المدرسة، وكان شعور بالتغيير المفاجئ في كيمياء الجسم”.

وأضاف: “في البداية لم يعجبني الأمر، لكن كنت انطوائي وأخاف من المواجهة، ثم بدأت بعد تلك التجربة اتجرأ حتى في المشاكل بالمدرسة الأمر الذي زادني نشوة”، مشيرًا إلى شعوره بقوة “وهمية” أدت لانجرافه في طريق المخدرات.

وتابع: “ثم دخلت الجامعة وصار أكبر همي الحصول على المادة المخدرة، وصرت مدمن بدون أن أدرك وصارت ردود فعلي سريعة وصرت أكثر عدوانية، حتى انفصلت عن الجامعة، وأخبرت والدي أني لا أريد إكمال الدراسة، وسأكتفي بالعمل”.

واستكمل: “بحكم التعاطي كان مستحيل أن ألتزم بأي مواعيد وانفصلت من الدوام أيضًا، وكان والدي يعطيني مال لكن ليس بالقدر الذي أصرفه، ثم دخلت طريق الترويج، ولا يوجد أسهل من هذا الطريق ثم أصبح لدي سيارة وزادت أموالي”.

وأشار إلى أنه ذات يوم أتاه صديق بصحبته فتيات، وأخبره أنه يريد المبيت في استراحته، فوافق على الأمر.

ولفت إلى أن صديقه حدثه عن علاقته بإحدى الفتيات، متسائلا عن طبيعة ما حدث بينهما، الأمر الذي أدى لانفعاله، وتطور إلى مشاجرة، قائلا: “دخلنا في شجار وطلعت سلاحي، وخرجت للفتاة”، مشيرًا إلى أنه أجبرها على ترك السيارة والذهاب معه خارج الرياض، ثم قرر توصيلها بعد ذلك لمنزل أسرتها لكن كاميرات المراقبة كانت قد وثقت ما حدث وتم اتهامه بالخطف.

وأوضح أنه تم القبض عليه خلال تعاطيه المخدرات مع أصدقائه، داخل استراحة في الرياض، وتمت إحالته للنيابة العامة، وحُكم عليه بالسجن 6 سنوات، والجلد، وغرامة 30 ألف ريال.