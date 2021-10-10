تعرف على أسعار ومواصفات vivo x70 pro plus في مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة فيفو الصينية، رسميا عن سلسلة هواتفها الذكية Vivo X70 التي تشمل 3 هواتف جديدة (X70 وX70 Pro وX70 Pro Plus).



وسلسلة الهواتف الجديدة، مزودة بكاميرات خلفية طورتها بالتعاون مع شركة Zeiss الألمانية العريقة، مع وجود شاشة بتردد 120 هرتز ودعم الشحن اللاسلكي فائق السرعة.

ويتميز هاتف Vivo X70 Pro Plus بدعم الشحن اللاسلكي فائق السرعة أيضا والعمل بأقوى معالج من كوالكوم لعام 2021، وهو ما يجعله أقوى هواتف السلسلة الجديدة من فيفو.

ومعالج vivo X70 Pro Plus، هو كوالكوم Snapdragon 888 Plus، ما يعني سرعة ساعة أعلى لنواة وحدة المعالجة المركزية الرئيسية بسرعة 2.995 جيجاهرتز، بزيادة تبلغ نسبتها 20% لمحرك الذكاء الاصطناعي.

كما أن هواتف X70 الثلاثة تدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

بطارية الهاتف vivo X70 Pro Plus، تعمل لمدة 90 ساعة متواصلة، وقدرتها 4500 مللي أمبير/ساعة، وتدعم تقنية الشحن السريع، والشحن اللاسلكي بسرعة 50 وات.

وهاتف vivo x70 pro plus مزود بشاشة لوحية LTPO، ما يعني أنه يمكنها تعديل معدل التحديث تدريجيا، بواسطة معدل تحديث تكيفي قابل للتعديل من 1 إلى 120 هرتز في الثانية بحسب المحتوى المعروض على الشاشة، مع معدل لمس 300 هرتز.

ومن المقرر أن تدعم الشاشة E5 توفير الطاقة بنسبة 25%.

ويعتبر فيفو X70 برو بلس هو أقوى هواتف السلسلة الجديدة، حيث يأتي مزودا بمعالج كوالكوم Snapdragon 888 Plus وشاشة OLED قياسها 6.7 بوصة بدقة QHD+ بتردد 120 هرتز.

ويأتي Vivo X70 Pro Plus فيفو اكس 70 برو بلس مزودا بمصفوفة من الكاميرات بالتعاون Zeiss.

وتشمل الكاميرات، كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا ultrawide بزواية فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل، مع دعم نظام التثبيت البصري الجديد الذي يعتمد على تقنية جديدة تحاكي المثبت الميكانيكي للكاميرات والهواتف الذكية (مثل Osmo Mobile 3).

كما تشمل كاميرا أخرى مقربة بدقة 12 ميجابكسل وأخرى مقربة بريسكوب بدقة 8 ميجابكسل، مع دعم ثلاثة أوضاع جديدة لالتقاط صور البورتريه تعتمد على الخصائص البصرية لعدسات Zeiss الكلاسيكية.

ويقدر السعر في مصر حوالى 13.399 ألف جنيه مصري، أما السعر فى السعودية 3.190 ريال سعودي، بينما طرح الشركة الصينية، هاتفها الجبار فى الامارات، بسعر 3.125 درهم إماراتي.