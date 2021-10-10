معلومات جديدة حول سيارة لكزس NX الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة لكزس اليابانية، عن إطلاق الجيل الثاني من أيقونتها NX، التي تنتمي لفئة موديلات الطرق الوعرة.



وأوضحت الشركة اليابانية أن السيارة NX الجديدة تتوفر بموديل هجين Plug-in يعتمد على نظام دفع هجين يتألف من محرك بنزين ومحركين كهربائيين بقوة إجمالية 227 كيلووات/309 حصان.

وبفضل هذه القوة تنطلق السيارة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 6.3 ثانية، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 200 كلم/س.

وتتمتع السيارة بمدى سير كهربائي يصل إلى 76 كلم، وذلك بفضل بطارية سعة 18.1 كيلووات ساعة، علما بأن زمن شحن البطارية في المقبس الكهربائي يبلغ 2.5 ساعة. ويبلغ معدل استهلاك الوقود 0.9 لتر/100 كلم.

كما تتوفر السيارة بنسخة دفع هجين تقليدية بقوة إجمالية 179 كيلووات/244 حصان. وبفضل هذه القوة تنطلق السيارة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 8.7 ثانية، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 200 كلم/س. ويبلغ معدل استهلاك الوقود 5.6 لتر/100 كلم.

وعلى الصعيد الشكلي، تمتاز السيارة NX الجديدة بتصميم رياضي، وتأتي بطول 4.66 متر، وتتمتع بمقصورة داخلية ذات قمرة قيادة جديدة ومقود جديد وشاشة رقمية عصرية، في حين تبلغ سعة حيز الأمتعة 500 لتر.