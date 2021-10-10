الأغذية المفيدة والضارة لمرضى السكري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت الدكتورة سيدا موسايفا، أخصائية الغدد الصماء والتغذية، أن على مرضى السكري السيطرة على مستوى السكر في الدم، فمن دون ذلك يتطور المرض سريعا.



وتشير الأخصائية، إلى أن عليهم قبل كل شيء تقليل الأطعمة ذات مؤشر السكر المرتفع، والأفضل التخلي عنها تماما مثل التمور والجعة والبسكويتات والمعكرونة والعسل. واستبدالها بمواد ذات مؤشر سكر منخفض مثل المشمش والكمثرى والحليب والكرز الحامض والباذنجان والفطر والأفوكادو والخس وغيرها.

وتضيف، للسيطرة على مستوى السكر في الدم، يجب في البداية تناول أطعمة غنية بالألياف الغذائية، مثل البقوليات والفواكه واللوز والحبوب الكاملة. لأن الألياف الغذائية تخرج الكوليسترول من الجسم وهي مثل السمك تحسن عمل الجهاز الهضمي، ومستوى السكر في الدم.

وتشير، إلى أنه من بين الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة يمكن ذكر- الخس والسبانخ والخضروات الورقية، التي تساعد على إخراج السموم من الجسم وتعزز منظومة المناعة وتحسن مستوى المغنيسيوم والكالسيوم والفيتامينات في الجسم. كما أن الخضروات الورقية تخفض مستوى السكر في الدم.

وتنصح الأخصائية بإضافة البطاطا الحلوة إلى النظام الغذائي لمرضى السكري، لأنها تحتوي على كربوهيدرات صعبة الهضم تخفض من امتصاص السكر، علاوة على ذلك هي غنية بالكالسيوم والفوسفور والصوديوم والحديد وفيتامينات مجموعة В. كما يجب شرب الماء دائما، لأن انخفاض كمية السوائل في الجسم يسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم. ولتعويض هذا النقص يجب شرب الماء فقط وليس العصائر والشاي وغيرها. وأن أقل كمية من الماء يحتاجها الجسم في اليوم هي 1.5 لتر.

وتقول، "يجب على المرضى الذين يعانون من مقدمات السكري وكذلك المصابين بالمرض وحتى الأصحاء، تناول كربوهيدرات صعبة الهضم التي تنسب لها- الخضروات والملفوف والخيار والطماطم والقرع والباذنجان والبروكلي والفلفل الحلو والفجل والذرة. ويجب على من يعاني من السكري التخلي تماما عن تناول السكر والحلويات والشوكولاتة والمعجنات والمشروبات المحلاة والمشروبات الغازية والمشروبات الكحولية".