رئيس الوزراء العراقي يخضع للتفتيش الشخصي قبل التصويت... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وأظهرت الصور التي نشرتها وسائل إعلام ويجري تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي رئيس الوزراء العراقي وقد وصل إلى المقر الانتخابي في سيارته.
وقبل دخوله اللجنة الانتخابية، خضع الكاظمي لعملية تفتيش من قبل عنصر أمن أمام اللجنة، الأمر الذي اعتبره مغردون أنه دعاية سياسية.
وكتب الكاظمي على حسابه في موقع تويتر: "صوتكَ مستقبلك، اليوم كنتُ أول من شارك في التصويت في الانتخابات التي وعدنا شعبنا وأوفينا.. يا شعبنا العزيز نساءً ورجالاً وشباباً شاركوا وارسموا مستقبلكم بأيديكم".
يذكر أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها، اليوم الأحد، أمام الناخبين في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد، في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.
** تابع المزيد من أخبار العراق اليوم على سبوتنيك