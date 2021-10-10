رئيس الوزراء العراقي يخضع للتفتيش الشخصي قبل التصويت... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وأظهرت الصور التي نشرتها وسائل إعلام ويجري تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي رئيس الوزراء العراقي وقد وصل إلى المقر الانتخابي في سيارته.

​وقبل دخوله اللجنة الانتخابية، خضع الكاظمي لعملية تفتيش من قبل عنصر أمن أمام اللجنة، الأمر الذي اعتبره مغردون أنه دعاية سياسية.

​وكتب الكاظمي على حسابه في موقع تويتر: "صوتكَ مستقبلك، اليوم كنتُ أول من شارك في التصويت في الانتخابات التي وعدنا شعبنا وأوفينا.. يا شعبنا العزيز نساءً ورجالاً وشباباً شاركوا وارسموا مستقبلكم بأيديكم".

​يذكر أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها، اليوم الأحد، أمام الناخبين في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد، في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.

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