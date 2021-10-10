التضخم في مصر يسجل أعلى معدلاته في 2021

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وبحسب نشرة التضخم الشهرية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفع التضخم الشهري في مصر بنسبة 1.6 في المئة في أيلول/ سبتمبر الماضي، قياسًا بشهر آب/ أغسطس الماضي، فيما سجل التضخم على أساس سنوي أعلى معدلاته لعام 2021، حيث بلغ في سبتمبر الماضي 8 في المئة مقابل 3.3 في المئة في سبتمبر 2020.
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وأعلنت الحكومة المصرية، صباح الجمعة، رفع أسعار الوقود اعتبارا من صباح اليوم.
وكانت اللجنة قد قررت، في يوليو/ تموز الماضي، زيادة أسعار أنواع البنزين الثلاثة بمقدار 0.25 جنيه أيضا، مستشهدة بالتقلبات الشديدة في أسعار النفط العالمية وتبعات جائحة فيروس كورونا وخفض إنتاج النفط العالمي.