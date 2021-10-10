ليبيا: السيطرة على تسرب نفطي في حقل "مبروك"

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، في بيان نشرته وكالة "رويترز"، أنها سيطرت على تسرب نفطي في أحد الخزانات التابعة لشركة "مبروك" للعمليات النفطية.

ولفتت إلى أن التسرب حدث بسبب تصادم مع ناقلة نفطية، يوم الجمعة.

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وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت، في وقت سابق، افتتاحها رسميا وحدة مرزق للخدمات النفطية المحدودة في لندن.

وقالت المؤسسة في بيان إن شركة مرزق، وهي شركة خدمات تجارية تأسست في المملكة المتحدة، ستساعد المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا "من خلال التعاون مع الشركات البريطانية الكبرى، بما في ذلك مقاولو الهندسة والمشتريات والبناء الدوليون الرائدون بطريقة تسليم المفتاح للمشاريع".

وتهدف المؤسسة الوطنية للنفط إلى توسيع طاقتها الإنتاجية للنفط بما يتجاوز 2 مليون برميل في اليوم، وستساعدها شركة مرزق في تحقيق هذا الهدف.

وقال صنع الله: "نحن فخورون جدا بإطلاق شركة مرزق لمساعدة المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لنا في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية. نحن نرى أن افتتاح انطلاق أعمال شركة مرزق على أنها فرصة ممتازة للتعاون مع الشركات البريطانية في تزويدنا بحلول قوية لإثبات أعمالنا في المستقبل، كما أننا ممتنون لمجلس الأعمال البريطاني الليبي (LBBC) لدعمه المستمر في دفع أعمالنا إلى الأمام".

وهددت قضايا أمنية في ليبيا مرارا وتكرارا بتقويض إنتاج النفط الذي تجاوز 1.3 مليون برميل يوميا هذا العام، وفقا لـ"رويترز".