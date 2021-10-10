شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق عملية مفتوحة للتلقيح ضد كورونا بتونس للفئة 18 سنة وما فوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة الصحة التونسية، تنظيم عمليات تلقيح مفتوحة ضد فيروس كورونا لفائدة الفئة العمرية 18 سنة فما فوق مع امكانية اختيار نوع اللقاح من بين 5 لقاحات متوفرة، وتستمر الحملة حتى 18 من أكتوبر الجارى.وفق إذاعة شمس التونسية .

وتتمثل اللقاحات المتاحة في كورونافاك (سينوفاك)، فايزر، موديرنا، جانسون، سبوتنيك، استرازنكا، وكانت وزارة الصحة التونسية وفي بيان سابق لها، حثت كافة المواطنين الذين تغيبوا عن مواعيد الجرعة الثانية إلى التوجه إلى مراكز التلقيح خلال هذه الأيام الوطنية المفتوحة لتلقي الجرعة الثانية بغاية استكمال التلقيح.

وتفتح مراكز التلقيح أبوابها يوميا من الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، بمختلف ولايات الجمهورية.