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اليوم.. انطلاق عملية مفتوحة للتلقيح ضد كورونا بتونس للفئة 18 سنة وما فوق

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القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة الصحة التونسية، تنظيم عمليات تلقيح مفتوحة ضد فيروس كورونا لفائدة الفئة العمرية 18 سنة فما فوق مع امكانية اختيار نوع اللقاح من بين 5 لقاحات متوفرة، وتستمر الحملة حتى 18 من أكتوبر الجارى.وفق إذاعة شمس التونسية .

وتتمثل اللقاحات المتاحة في كورونافاك (سينوفاك)،  فايزر،  موديرنا، جانسون، سبوتنيك،  استرازنكا، وكانت وزارة الصحة التونسية وفي بيان سابق لها، حثت كافة المواطنين الذين تغيبوا عن مواعيد الجرعة الثانية إلى التوجه إلى مراكز التلقيح خلال هذه الأيام الوطنية المفتوحة لتلقي الجرعة الثانية بغاية استكمال التلقيح.

وتفتح مراكز التلقيح أبوابها يوميا من الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، بمختلف ولايات الجمهورية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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