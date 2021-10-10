شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: تدبير 6 آلاف لتر وقود لإعادة تشغيل محطتي توليد الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان تدبير 6 آلاف لتر من مادة الغاز اويل من مخزون الجيش اللبناني لإعادة تشغيل محطتي الزهراني ودير عمار لتوليد الكهرباء واستعادة تشغيل الشبكة واستقرارها وذلك بعد هبوطها بشكل كامل اليوم بسبب نفاذ الوقود.

وأكدت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان لها أن الوقود سيتم توزيعه مناصفة بين محطتي الزهراني ودير عمار،حيث يتم حاليا أخذ العينات وفحصها من أجل التأكد من مطابقة مواصفاتها لمواصفات المحطتين، تمهيدا لإعادة تشغيلهما تباعا بعد منتصف ليل اليوم.

وأوضحت ان هذه الكمية ستؤمن طاقة إضافية بحوالي 300 ميجاواط لفترة ثلاثة أيام مما يرفع القدرة الإنتاجية الإجمالية إلى حوالي 500 ميجاواط على الشبكة اللبنانية بما يؤمن حدا أدنى من الثبات والاستقرار عليها.

وأشارت إلى أنه بعد إنقضاء الثلاثة أيام وتوقف محطتي الزهراني ودير عمار مجددا، سيتم تعويض طاقتهما الإنتاجية المفقودة بأخرى من معملي الذوق والجية الحراريين، اللذين سيعاد تشغيلهما بعد وصول شحنة مادة الفيول أويل (Grade A) مساء اليوم من العراق، وقيام وزارة الطاقة والمياه بالتأكد من مطابقة مواصفاتها.

وتوجهت مؤسسة كهرباء لبنان بالشكر لقيادة الجيش اللبناني على جهودها، مثمنة المساعي التي بذلت من قبل كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني و وزير الطاقة والمياه، من أجل تأمين هذه المادة من مخزون الجيش اللبناني لتفادي استمرار الإنقطاع العام طيلة فترة الثلاثة أيام القادمة.

وكانت مؤسسة كهرباء لبنان قد أعلنت عن حدوث هبوط بشكل كامل بشبكة الكهرباء من دون إمكانية إعادة بنائها مجددا في الوقت الراهن، في ظل الظروف التشغيلية الصعبة والقدرة الإنتاجية المتدنية من جهة، واستمرار وجود محطات تحويل رئيسية خارجة على سيطرة المؤسسة من جهة أخرى.