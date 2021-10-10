شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العراق بعد الإدلاء بصوته: الانتخابات مطلب شعبى للانطلاق نحو حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدلى الرئيس العراقى برهم صالح، اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات التشريعية المبكرة.

وحسب وكالة الأنباء العراقية، قال صالح في تصريحات صحفية عقب الإدلاء بصوته ، إن "انتخابات تشرين المبكرة، يوم تاريخي ومطلب شعبي للانطلاق نحو حياة كريمة".

وأعرب صالح عن أمله "لكل مواطن بأن يسهم في الانتخابات لمستقبل بلده"، لافتاً الى أن "اليوم هو يوم المواطن وللعراق من نجاح الى اخر".

وأكد "وعدنا بالانتخابات المبكرة ووفينا بذلك"، مشيراً الى أن "العراق يستحق الأفضل".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد ادلى بصوته في أحد المراكز الانتخابية في بغداد.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، جاهزيتها لافتتاح مراكز الاقتراع أمام الناخبين.

وقالت الناطقة باسم المفوضية جمانة الغلاي، إن "عدد مراكز الاقتراع في التصويت العام بلغ 8273 مركزاً بواقع أكثر من 55 ألف محطة"، لافتة إلى أن"1249 مراقباً دولياً يشاركون في مراقبة الاقتراع العام فيما يبلغ عدد الاعلاميين الدوليين الذين يشاركون في تغطية الاقتراع العام 510 إعلاميين دوليين ،أما المراقبون المحليون فبلغ عددهم 147152 مراقباً". ".