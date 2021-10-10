شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مواطن تحرش بامرأة في الرياض والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
تمكنت شرطة الرياض من إلقاء القبض على شخص، كان قد تحرش بامرأة في أحد الأماكن العامة.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أنه إشارة إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض امرأة في أحد الأماكن العامة للتحرش من شخص، بألفاظ تتنافى مع الآداب العامة وتوثيقه ذلك ونشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية بالتنسيق مع شرطة منطقة عسير عن تحديد هويته والقبض عليه وهو مواطن، في العقد الثاني من العمر.
وأضاف أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته للنيابة العامة.
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