شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيهان من «الأرصاد»: سحب ورياح نشطة بالمدينة وأتربة مثارة على مكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن سحبا رعدية ممطرة , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية، على محافظات وادي الفرع والمسيجيد والفقرة واليتمة. وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهرا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء. ونبه “الأرصاد” من هبوب عاصفة غبار على منطقة مكة المكرمة، من هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة مكة المكرمة، يصحبها تدني في الرؤية. وتبدأ الحالة في الحادية عشر صباح اليوم الأحد، وتستمر حتى السابعة مساء.

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