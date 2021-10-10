شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الشيخ صالح الشمراني إمام وخطيب جامع المنيع بالرياض.. وهذه أمنيته قبل وفاته والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الشيخ صالح الشمراني، الذي توفي أمس السبت، إثر مرض ألمَّ به.

وقضى الشيخ الشمراني، 20 عاماً إماماً وخطيباً بجامع المنيع بالرياض، وأشار متابعوه إلى أنه من القراء الحفاظ المجودين.

فيما كشف الدكتور عبدالعزيز الشايع، عن أمنية الشيخ الشمراني -رحمه الله- قبل وفاته، والتي تمثلت في المساهمة في نشر 10 سور قام بإرفاقها عبر قناته على اليوتيوب من سورة الأنبياء إلى سورة الروم، من تراويح عام 1443هـ، محتسباً الأجر عند الله.

ودعا رواد مواقع التواصل للشيخ الشمراني بالرحمة والمغفرة وسردوا مناقبه، حيث قال أحدهم: “ماعهدناه إلا رجلاً خاشعاً متدبراً لكتابه ملازماً له، اللهم تقبله عندك و ارفع منزلته في عليين.”

وقال أحد طلابه: “كان -رحمه الله- أحد المدرسين الذين قاموا بتعليمي في مجمع أبي عمرو البصري لتحفيظ القرآن، وكان بعض الطلاب يشتكون منه بسبب تدقيقه على الضبط والتجويد، فسألوه عن سبب التشديد فقال: (أريد أن أُخرِّج حفاظًا)، كان يرى مهنةَ تعليم القرآن مسؤولية تقع على عاتقه وسيسأل عنها يوم القيامة.

وأضاف المغرد عبدالخالق الشمراني: “نحسبه والله حسيبه أنه من الأتقياء الصالحين أهل القرآن ولا نزكي على الله أحداً.. رحمه الله رحمة الأبرار وجعل مثواه الجنة دار القرار”.