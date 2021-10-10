الرئيس العراقي وعقيلته يصوتان في الانتخابات... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وأدلى الرئيس العراقي برهم صالح، وعقيلته السيدة الأولى بصوتيهما، في فندق الرشيد بغداد.

وكتب الرئيس العراقي على صفحته على التويتر: "سرباغ وأنا تشرفنا بالتصويت في الانتخابات. يوم تاريخي للعراق وفرصة لاستعادة المبادرة للاصلاح والتنمية".

وأضاف: "علينا انجاز المهمة عبر المشاركة الواسعة وحماية أصوات العراقيين ليقرروا مستقبل بلدهم، "فالسيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها"، وننطلق نحو تحقيق حياة حرة كريمة للعراقيين".

كما شارك رئيس الوزراء لحكومة تصريف الأعمال مصطفي الكاظمي بالتصويت، وأدلى بصوته في إحدى مدارس العاصمة بغداد، بحسب "الفرات نيوز".

وكتب على تويتر: "صوتكَ مستقبلك، اليوم كنتُ أول من شارك في التصويت في الانتخابات التي وعدنا شعبنا وأوفينا.. يا شعبنا العزيز نساءً ورجالاً وشباباً شاركوا وارسموا مستقبلكم بأيديكم".