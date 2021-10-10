قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم منزل خطيب المسجد الأقصى

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزل خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري.

وقالت مصادر محلية، اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشيخ صبري الساعة 6 صباحا، وسلمته بلاغا للحضور الساعة التاسعة صباح اليوم إلى معتقل المسكوبية، وتحديدا لغرفة رقم 4 التابعة لمخابرات الاحتلال.

وشهدت بلدة سلوان بالقدس المحتلة، الليلة الماضية، مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال، حسب شهود عيان، حي رأس العامود في سلوان، ووقعت مواجهات عنيفة بين الأهالي وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الصوت والقنابل الغازية تجاه المواطنين.