شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار فى السعودية وحار فى الكويت وصحو فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت توقعات مراكز الأرصاد الجوية في دول الخليج، بخصوص طقس اليوم الأحد حيث يتوقع هطول أمطار رعدية، أما الإمارات فيكون غائما جزئيا

السعودية:

توقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية السعودى ان يستمر التوقع بهطول امطار رعدية متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي الى جريان السيول على منطقة جازان وأجزاء من منطقة عسير.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة قد تمتد الى أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على المنطقة الشرقية وتمتد على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.,ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية .

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة شرقاً وشمالاً، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار خاصة غرباً.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س. الخليج العربي: متوسط إلى مضطرب الموج أحياناً غرباً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:05 والمد الثاني عند 04:27 الجزر الأول عند الساعة 08:49 الثاني عند الساعة 21:54. بحر عمان: خفيف.فيما سيحدث المد الأول عند 11:35 والمد الثاني عند 01:12 الجزر الاول عند الساعة 18:16 والجزر الثاني عند الساعة 06:57. الكويت:

وفى الكويت يكون الطقس اليوم الأحد حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة .

وفى المساء معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة .