شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمى بعد الإدلاء بصوته بالانتخابات العراقية: لا تفوتوا فرصة التغيير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدلى رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، بصوته في الانتخابات المبكرة.

وحسب وكالة الأنباء العراقية، قال الكاظمي بعد إدلائه بصوته إنه " فضل أن يكون أول ناخب للإدلاء بصوته، وأنه وفى بالوعد للشعب"، داعياً "العراقيين للمشاركة الواسعة في الانتخابات، وأن أصواتهم ثمينة، ويجب ألّا يفوتوا الفرصة".

وأشار الى أن "هذه الانتخابات هي الأولى التي تجرى من دون حظر للتجوال، وعدم مشاركة رئيس الوزراء كمرشح فيها وأن الحكومة وفرت جميع ظروف النجاح لمفوضية الانتخابات"، مبيناً أنه "يجب مساهمة الجميع في تغيير الواقع العراقي".

وأكد الكاظمي أن "الحكومة استطاعت أن تحقق نجاحات مهمة على مختلف المستويات خاصة الاقتصادي ،ونجحت بتقديم الورقة البيضاء وإضافة 12 مليار دولار للاحتياطي".

وكانت قد فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، للتصويت العام في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.

ويتنافس في الانتخابات 3249 مرشحاً و21 تحالفاً، و109 أحزاب.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جاهزيتها لافتتاح مراكز الاقتراع أمام الناخبين.

من جانبه، أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجي في تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) العراقية أن القوات الأمنية بذلت جهودا كبيرة لتحقيق الأمن خلال الانتخابات، وأعطت جملة من التوضيحات والأوامر لإنجاح خطة الأنتخابات الأمنية.

من ناحيته ، قال مستشار رئيس الوزراء العراقي، حسين الهنداوي إن إقبال الناخبين كبير للغاية .. مؤكدا أن هناك زخما كبيرا من الناخبين في التوافد على مراكز الاقتراع بالعاصمة بغداد.

يشار إلى أن القوات الأمنية العراقية كثفت اجراءاتها الأمنية قرب مراكز الاقتراع وسط استعدادات حكومية كبيرة، ودعم دولي واسع للعملية الانتخابية الأولى التي تجري بعد الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد قبل عامين، وقدمت مطالب عدة من بينها إجراء انتخابات مبكرة.

وعلى صعيد متصل، قال مسؤول إعلام المفوضية في كركوك ،علي البياتي ، إنه تم فتح 247 محطة اقتراع أمام مليون و75 ألف ناخب في كركوك.