شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في شارع عام بالرياض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت الإدارة العامة للمرور، من ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في شارع رفحاء بالرياض. جاء ذلك تفاعلاً مع بلاغ قدمه مواطن للإدارة العامة للمرور عبر حسابها في تويتر، أرفقه بمقطع فيديو يوثق قيام قائد مركبة بممارسة التفحيط بسيارته في شارع عام معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر. وتفاعل المرور مع الفيديو قائلاً: “‏‎‎‎نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.

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