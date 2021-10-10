شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكي: وفاة الأمير عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أعلن الديوان الملكي، اليوم الأحد، وفاة صاحب السمو الأمير عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود.

وقال الديوان الملكي في بيان له: “انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير/ عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله – اليوم الأحد الموافق 4 / 3 / 1443 هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.