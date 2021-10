كل ما تريد معرفته حول حاسوب إنفنيكس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة إنفينكس العالمية، المتخصصة في صناعة التكنولوجيا، نسختها الأولى من أجهزة الحواسيب المحمولة.



وقدمت إنفينكس الجهاز تحت اسم INBook X1Pro، وهو أول جهاز حاسوب محمول تطلقه الشركة في تاريخها، وذلك تتويجاً للنجاحات المتطورة التي قدمتها إنفنكس في مجال صناعة الهواتف الذكية.

وتم إطلاق جهاز الحاسوب الجديد تحت شعار "وزن قليل والكثير من الطاقة"، في إشارة إلى قدرة البطارية على العمل لمدة 11 ساعة متصلة، بأقل وزن ممكن للجهاز.

وجهاز Infinix INBook X1Pro الجديد يتميز بجسم خفيف وقوي تم تصنيعه الأولومنيوم، ويمكن فتح الجهاز بزاوية 180 درجة تتيح إمكانية الإمالة أفقًيا، وهو ما يعطي بعداً أضافياً للعرض والمشاهدة من كافة الزوايا.

كما تم تزويد الحاسوب المحمول بشاشة IPS 14 بوصة، عالية الدقة بدرجة وضوح 1920×1080 بيكسل، ويبلغ سمك الجهاز 1.36 سم، ووزن 1.48 كجم، إضافة الى بطارية بقدرة 55 وات / ساعة، التي تتيح استمرارية عمل الجهاز لفترات زمنية طويلة.

ويمكن شحن 70% من طاقة بطارية حاسوب إنفنيكس خلال ساعة واحدة فقط .

كما يحتوي الجهاز على كاميرا تسجيل فيديو 720، وبنظام تشغيل 10 windows، و365 office، كما يتضمن الجهاز نظام تبريد 0.1 STORM ICE يحافظ على برودته وضمان كفاءته خلال الاستخدام لفترات زمنية طويلة.

ويحتوي كذلك على منافذ متعددة لتلبية الاحتياجات المختلفة في وقت واحد، بما في ذلك نقل البيانات وسرعة الشحن وبث الشاشة، ومزود ببصمة الإصبع لضمان خصوصية المستخدم.

ويتوفر الجهاز الجديد بعدة خيارات للمعالج، وجميعها من شركة إنتل، يأتي بمعالج Intel Core i3-1005G1، ومعالج Intel Core i5-1035G1، ومعالج Intel Core i7-1065G7، بالإضافة إلى وحدة معالجة الرسومات Intel Iris Plus up to 64 EU.

ويعد جهاز Infinix INBook X1Pro يعد ثمرة الشراكة الإنتاجية بين إنفينكس وشركتي أنتل ومايكروسوفت العالميتان والمتخصصتان في مجال صناعة التكنولوجيا الرقمية، وذلك بهدف توفير منتج قادر على المنافسة داخل السوق المصرية.