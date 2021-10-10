شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة أبل تتيح نظام find my لسماعات AirPods والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت أبل عن طرح إصدارات أنظمة التشغيل الثابتة الجديدة الخاصة بتشغيل سماعات الأذن الذكية "إير بودز" بأنواعها.



تأتي هذه التحديثات على خلفية طرح نظام التشغيل الجديد لهواتف أبل IOS 15، وضمن التحديثات خاصية جديدة ستتوافر بسماعات أبل للمرة الأولى، وفق موقع "ماك وورلد".

أضافت أبل لسماعات "إير بودز برو" و"إير بودز ماكس" خاصية Find My، للبحث عن أجهزة أبل الذكية المفقودة بالتتبع.

وهذه الخاصية كانت أعلنت عنها أبل في يونيو الماضي ضمن مؤتمرها الخاص السنوي للمطورين.

وهذا يعني أن طرازات AirPods المؤخلة لهذه الخاصية، تكتسب وظائف جديدة داخل تطبيق Find My الذي يدير الخاصية، بما في ذلك الموقع الدقيق وواجهة مستخدم جديدة قريبة للبحث ووضع الفقدان والقدرة على تلقي الإشعارات عند ترك سماعات الأذن الخاصة بك.

وللاستفادة من هذه الميزات الجديدة، سيحتاج المستخدم أولاً إلى تحديث سماعات "إير بودز" إلى البرامج الثابتة التي تم إصدارها، ويمكن الحصول على تحديث برنامج "إير بودز" من خلال وضع سماعة "إير بودز" المشحونة في علبتها بالقرب من هاتف متصل بها، حيث سيتم نقل التحديث بشكل تلقائي.

ومن المتوقع أن تكشف أبل في مؤتمرها المرتقب خلال أكتوبر الجاري ضمن مفاجآت كثيرة عن الجيل الجديد من سماعات أبل AirPods 3.

ذلك بخلاف مؤتمر أبل الذي إنطلق في 14 سبتمبر/أيلول الماضي، والذي حمل العديد من المفاجآت لعشاق "التفاحة الأمريكية"، تشمل إصدارات هاتف iPhone 13.

وتم تسريب وفق وسائل إعلام بعض تفاصيل سماعات أبل الجديدة وفيما يخص التصميم، كشفت التسريبات عن أن سماعات AirPods 3 ستبدو إلى حد كبير مثل AirPods Pro لكن بدون أطراف الأذن، مع تميزها بأطراف أقصر.

يأتي هذا التصميم لمعالجة أزمة سقوط السماعات من الأذن التي كان يعاني منها بعض المستخدمين لـ AirPods في السابق.

ثانيا، فيما يخص المواصفات، تضم قدرات تشمل إلغاء الضوضاء النشط ووضع الشفافية، مع بعض التحسينات التي ستجرى على أداء السماعات نفسها.

ثالثا ، تحسين أبل لنقاء البث، بإضافة خاصية Dolby Atmos وخاصية Spatial Audio.

رابعا، بالنسبة لسعر AirPods 3، من المتوقع أن توفرها شركة أبل بتكلفة تتراوح بين 150 و200 دولار.

ووفق تقرير سابق لموقع "ناين تو فايف ماك" المختص بأخبار أجهزة أبل، ستتوفر بسماعة أبل إيربودز 3 المرتقبة ميزة طبية فريدة ستكون الأولى من نوعها التي تتوفر في سماعات الهواتف الذكية.

وأوضح الموقع أن سماعات AirPods 3، ستزود بأجهزة مدمجة تقدم قياسات دقيقة لمعدل التنفس لمستخدمها باستخدام صوت التنفس فقط.

ويستفيد من هذه الخاصية، الذين يعانون من حالات تتطلب قياس معدلات التنفس، ومعدلات التنفس لديهم بالقياسات الطبية عند مؤشر "RR".

وستقوم السماعات بمراقبة معدلات التنفس و تحديد موعد مع طبيب المستخدم في حال لاحظت أنه في حاجة لذلك.