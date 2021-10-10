الأمن المغربى يلقى القبض على مرتكبى السطو المسلح فى تطوان

القاهرة - سامية سيد - أوقفت عناصر الشرطة المغربية بمدينة تطوان، شخصين من ذوي السوابق، للاشتباه في تورطهما في ارتكاب سرقات بالعنف وتحت التهديد السلاح بحق سائقي سيارات الأجرة.

وكشف بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أن "توقيف المشتبه فيهما (في العقد الثالث من العمر) تم بكل من مدينتي تطوان ومرتيل، بناء على الأبحاث والتحريات المكثفة التي أعقبت توصل مصالح الأمن الوطني بمعطيات حول تعرض 4 من سائقي سيارات الأجرة لسرقات بالعنف من قبل المشتبه فيهما".

وأضاف، بأن "الموقوفين كانا يعمدان إلى انتحال صفة زبائن بغرض استدراج الضحايا إلى مناطق نائية قبل تهديدهم بسلاح أبيض وسلبهم مبالغ مالية ومتعلقات شخصية".

وأشار إلى أنه تم نقل المتهمين إلى الحجز للتحقيق معهم وتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.