شكرا لقرائتكم خبر عن خفر السواحل الموريتانى يوقف 86 مهاجرا كانوا فى طريقهم إلى إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوقفت قوات خفر السواحل الموريتانية مساء السبت قبالة مدينة نواذيبو شمال البلاد 86 مهاجرا غير شرعي في عرض البحر، كانوا في طريقهم إلى جزر الكناري الاسبانية.



وأوضح مصدر للوكالة الموريتانية للأنباء في العاصمة الاقتصادية، أن توقيف هذه المجموعة يأتي بعد اعتراض الزورق الذي كان يقلهم من قبل خفر السواحل الموريتاني في عرض البحر، قبالة سواحل مدينة نواذيبو، قادما من دولة السنغال.

وحسب ذات المصدر فإن أغلب المجموعة التي تم توقيفها اليوم تعود إلى جنسيات سنغالية، مشيرا إلى أنها كانت قد غادرت السنغال قبل عشرة أيام.