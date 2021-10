شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هل الصداع النصفي يزيد خطر الإصابة بالخرف؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يرتبط الصداع النصفي بزيادة خطر الإصابة بالخرف ومرض الزهايمر، وفقاً لموقع روسيا اليوم عن بحث نُشر في مجلة Acta Neurologica Scandinavica.



وأجرى الدكتور لونغ وانغ، من مستشفى The Second People's Hospital of Hefei في الصين، وزملاؤه تحليلاً تلوياً لفحص الارتباط المحتمل بين الصداع النصفي والخرف. وتم تضمين البيانات من خمس دراسات منشورة، مع 249303 أفراد. ووجد الباحثون أن الصداع النصفي كان مرتبطاً بزيادة خطر الإصابة بالخرف لجميع الأسباب ومرض الزهايمر.