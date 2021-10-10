شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يشيد بمساهمات الولايات المتحدة لتطوير فطاع الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد وزير الزراعة والغابات السوداني الدكتور الطاهر حربي بالمساهمات التي ظلت تقدمها المعونة الأمريكية في السودن لتطوير القطاع الزراعي.

وأكد حربي - لدى لقائه مع ميرف فارو المدير التنفيذي لوكالة المعونة الأمريكية في السودان اليوم - متانة العلاقات السودانية الأمريكية، لافتا إلى أن السودان استفاد من المعونة الأمريكية في القطاع الزراعي، خصوصا في في التدريب والتأهيل.

وأوضح أن السودان يتمتع بموارد طبيعية تتمثل في الأراضي الزراعية والمشاريع المروية والمطرية، مضيفا أن التعاون بين السودان و الولايات المتحدة الأمريكية يتمثل في نقل التقنيات الحديثة والتدريب للاستفادة منها في القطاع الزراعي الذي يعول عليه السودان في زيادة الإنتاج والإنتاجية.

من جانبه، قال فارو إن المعونة الأمريكية تدعم القطاع الزراعي وتشجع على توفير سبل كسب العيش للقضاء على الجوع خاصة وأن السودان يمتلك الموارد الطبيعية التي تُمكنه من أن يصبح سلة غذاء العالم، مؤكدا حرصه على متانة العلاقات السودانية الأمريكية.