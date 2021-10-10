عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استعدادا لأضخم احتفال.. 20 مليون دولار للاحتفاء باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث

الأحد 10 أكتوبر 2021

الخليج 365

رصدت الحكومة البريطانية نحو 15 مليون جنيه إسترليني (20 مليون دولار) لاحتفالات اليوبيل البلاتيني لتولي الملكة إليزابيث الثانية العرش منذ 70 عاما، والتي ستكون أكبر احتفالات ملكية تشهدها بريطانيا في عصرها الحديث.



ومن المقرر أن تقام الاحتفالات لمدة أربعة أيام في يونيو/ حزيران المقبل، ويشارك فيها آلاف الجنود ورجال الشرطة والمحاربين القدامى، ونحو 6500 فنان من بريطانيا ودول أخرى بما فيها مملكة البحرين وسلطنة عمان.

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، السبت، إن عددا من أشهر المغنين بمن فيهم ألتون جون سيشاركون في الاحتفال بذكرى تولي الملكة البالغة من العمر 95 عاما العرش عام 1952 لتكون العاهل الأطول خدمة في تاريخ العرش البريطاني.

وأضافت الصحيفة: ”ستشارك أيضا التنانين الإلكترونية العملاقة بحجم حافلات لندن والوحوش الدمى التي يصل ارتفاعها إلى ثلاثة طوابق لتعطي مشهدًا رائعًا في شوارع لندن في تلك المناسبة التي ستكون عطلة رسمية لمدة 4 أيام“.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في لجنة تنظيم الاحتفال قوله: "إن الحدث سيكون الأكبر في تاريخ العائلة الملكية منذ عدة قرون، وسيكون أكبر من الاحتفالات خلال اليوبيل الماسي للملكة فيكتوريا في عام 1897".

وتقيم الملكة حاليا في قلعة وندسور الملكية جنوب شرق إنجلترا بسبب القيود المفروضة لمواجهة وباء كورونا، إلا أنه من المتوقع أن تنتقل إلى قصر بكنغهام في لندن من أجل الاحتفال بتوليها العرش وتحية المشاركين والمواطنين من شرفة القصر.

وتوفي زوج الملكة الأمير فيليب عن عمر ناهز 99 عاما في أبريل/ نيسان الماضي، وذلك بعد تعليقات بأنه كان يأمل في أن يشارك باحتفالات اليوبيل البلاتيني لزوجته.

ومن غير الواضح عما إذا كان الأمير هاري وزوجته الأمريكية ميجان ماركل سيحضران الاحتفالات بعد تخليهما عن الحياة الملكية والرحيل إلى الولايات المتحدة أوائل العام الماضي، إثر تقارير تحدثت عن خلافات شديدة مع شقيقه الأكبر وليام الثاني في خط العرش البريطاني.

وعاد هاري إلى بريطانيا مرتين خلال الشهور القليلة الماضية لحضور جنازة جده الأمير فيليب والمشاركة في حفل تدشين تمثال والدته الأميرة ديانا.