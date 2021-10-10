واشنطن تدين الهجوم الحوثي "الشائن" على مطار جازان جنوبي السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، في تغريدة عبر "تويتر": "نعبر عن تضامننا مع الـ10 أشخاص الذين تعرضوا لإصابات، دون أي ذنب سوى أنهم يسعون للسفر أو كسب الرزق".

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وكانت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن أعلنت، الجمعة، عن سقوط مسيرة مفخخة على مطار الملك عبدالله بجازان، أطلقتها الحوثيون، وكشف التحالف في وقت لاحق عن تدمير مسيرة مفخخة ثانية، حاولت استهداف المدنيين بالمطار.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، إن "محاولة الهجوم العدائي نتج عنها وقوع 10 إصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار، على النحو التالي: 6 حالات لمسافرين وعاملين بالمطار من الجنسية السعودية، و3 حالات لعاملين بالمطار من الجنسية البنغلاديشية، وحالة واحدة لأحد العاملين بالمطار من الجنسية السودانية".

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