الجيش العراقي يعلن نشر "القوة التكتيكية" في بغداد لتأمين الانتخابات

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك وفقا لبيان نشره يحيى رسول، على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم السبت، أعلن فيه نشر القوة التكتيكية لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية العراقية في العاصمة بغداد لتأمين العملية الانتخابية.

وتابع: "باشرت القوة التكتيكية مهامها وفق خطة محكمة لتأمين الانتخابات المقرر إجراؤها غدا الأحد الموافق الـ 10 من أكتوبر الجاري".

وأوضح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية أن نشر القوة التكتيكية يأتي يتزامن مع الواجبات الأخرى التي تنفذها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بمناطق متفرقة في البلاد لمكافحة الجريمة وملاحقة العناصر الإرهابية.

ويصوت العراقيون في الانتخابات التشريعية المبكرة التي تنطلق غدا الأحد لاختيار 329 عضوا يشكلون البرلمان الجديد وفقا لوعود الحكومة التي تعهدت بتلبية المطالبة الجماهيرية بهذا الشأن.

ويتنافس في الانتخابات التشريعية العراقية أكثر من 3 آلاف و240 مرشح بينهم 950 امرأة، و789 مرشحا مستقلا.

وتم تخصيص 25 مقعد داخل البرلمان العراقي للنساء و9 مقاعد للأقليات الأخرى.

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