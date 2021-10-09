شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: تطبيق اشتراط التحصين بجرعتين في الأماكن المحددة يدخل حيز التنفيذ والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الداخلية أنه تم بدء تطبيق اشتراط التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة عند دخول عدد من الأماكن والأنشطة.
وأضافت أنه بدءا من اليوم وعند تمام الساعة السادسة صباحا، سيتم تطبيق اشتراط التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة، عند دخول الأنشطة التجارية، أو الاقتصادية أوالثقافية، أو الترفيهية أو الرياضية، أو السياحية، أو الاجتماعية، والمنشئآت الحكومية والخاصة.
ونوهت أنه يستثنى من ذلك، الفئات المستثناة من أخذ اللقاح، وفق ما يظهر في تطبيق توكلنا.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية: تطبيق اشتراط التحصين بجرعتين في الأماكن المحددة يدخل حيز التنفيذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.