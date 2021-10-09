شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: تطبيق اشتراط التحصين بجرعتين في الأماكن المحددة يدخل حيز التنفيذ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الداخلية أنه تم بدء تطبيق اشتراط التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة عند دخول عدد من الأماكن والأنشطة.

وأضافت أنه بدءا من اليوم وعند تمام الساعة السادسة صباحا، سيتم تطبيق اشتراط التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة، عند دخول الأنشطة التجارية، أو الاقتصادية أوالثقافية، أو الترفيهية أو الرياضية، أو السياحية، أو الاجتماعية، والمنشئآت الحكومية والخاصة.

ونوهت أنه يستثنى من ذلك، الفئات المستثناة من أخذ اللقاح، وفق ما يظهر في تطبيق توكلنا.