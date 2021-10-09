شكرا لقرائتكم خبر عن عملية استباقية بجدة .. الإطاحة بـ 4 مقيمين بحوزتهم 4 كيلوجرامات من مخدر«الشبو» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس

في عملية أمنية استباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن وشباب المملكة بتهريب وترويج المخدرات، أسفرت المتابعة عن القبض على 4 مقيمين من الجنسية اليمنية بمحافظة جدة.

وكان المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، قد صرح أن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن وشباب المملكة بتهريب وترويج المخدرات، أسفرت عن القبض على 4 مقيمين من الجنسية اليمنية بمحافظة جدة، بحوزتهم أكثر من 4 كيلو جرامات من مادة الميث إمفيتامين المخدر “الشبو”.

وأكد الرائد النجيدي أنهم أُوقفوا، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.