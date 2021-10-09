ما هو موعد ذروة الموجة الرابعة من كورونا في مصر؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في مصر، عن الموعد المتوقع لذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا (كوفيد 19) في مصر.



وأوضح حسني، خلال مداخلة هاتفية أمس مع قناة «الحدث اليوم»، أن التوقعات تشير إلى الوصول لذروة الموجة الرابعة خلال الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أنها قد تستمر فترة ثم يحدث انخفاض في أعداد الإصابات.

وقال إن الموجة الرابعة لم تشهد تغيرات جوهرية عن الموجات السابقة، ولكن هناك بعض التغيرات الثانوية مثل استمرار ارتفاع درجة الحرارة فترة طويلة والشعور بالصداع المستمر.

وأضاف أن هناك أدوية أضيفت للبرتوكول العلاجي لفيروس كورونا، منوهاً بعدم وجود أي مشكلة في الأدوية حتى هذه اللحظة.

وذكر أنه سيتم تحديث بروتوكول كورونا الفترة المقبلة، متوقعاً زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وتابع: «من أخذ لقاح كورونا ومرَّ عليه عام، سيتم إعطاؤه جرعة من أي لقاح، وليس شرطاً من اللقاح التي تلقاه الفترة الأولى».