"غرف الهدوء" في إكسبو دبي تجدد الحيوية بتقنيات متطورة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

خصص فريق إكسبو 2020 دبي داخل الموقع غرفاً فريدة من نوعها، تحمل اسم ”غرف الهدوء“، حيث تم تزويدها بتقنيات متطورة، لإعادة تجديد طاقة زوار الحدث الدولي، وإكمال جولاتهم بكامل نشاطهم، بين أجنحته مترامية الأطراف.



قصة غرف الهدوء في إكسبو دبي

تعتبر هذه الغرف الأولى من نوعها ضمن أحداث معرض إكسبو دبي، حيث تتكون من أربع غرف، وتم تزويد كل غرفة بمحفزات تثير الحواس وتمنح مستخدمها الشعور بالراحة والاسترخاء، وكذلك بث النشاط في روح المستخدم مجدداً، بعدما أنهكته الجولات بين أرجاء موقع إكسبو، والتنقل بين الفعاليات اللامتناهية والمليئة بالأحداث المثيرة وغير المسبوقة، التي تعرض أحدث التطورات من حول العالم.